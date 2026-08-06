Komparsen für „Kommissar Rex“ gesucht

Gedreht wird von September bis Novembger werktags in Wien, es gibt eine Entschädigung ab 50 Euro pro Tag. Interessenten sollen sich bei samuel@filmfaces.at melden.

Wer Filmluft schnuppern und sich dann im Fernsehen sehen will, hat nun eine Gelegenheit: Es werden Komparsen (ab 15 Jahre) für die neue Staffel von „Kommissar Rex“ gesucht.

Nach dem großen Comeback für „Kommissar Rex“ in diesem Jahr wird es ein weiteres Wiedersehen mit der vierbeinigen Spürnase geben. Der ORF lässt gemeinsam mit Sat.1 weitere neue Episoden in Spielfilmlänge drehen.

Das zentrale Ermittlerteam bleibt unverändert: Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner, Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger, Doris Golpashin als Major Evelyn Leitner und Alfred Dorfer als Pathologe Dr. Tom Wippler. Und natürlich ist Reginald von Ravenhorst VIII. wieder dabei.

„Kommissar Rex“ ist eine Produktion der MR-Film in Koproduktion mit SAT.1 und ORF im Weltvertrieb der Beta Film gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria und Land Niederösterreich.