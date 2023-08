Fernsehen ist (k)ein Kindergeburtstag: Neue Kebekus-Geschwistershow

ProSieben setzt wieder auf Klassiker: „Schlag den Star“ (zuletzt mit Uwe Ochsenknecht gegen Heiner Lauterbach) ist bereits erfolgreich angelaufen.

Am 2. September tritt Pietro Lombardi gegen Chris Tall an. Am 6. September startet wieder „TV total“ mit Sebastian Pufpaff. Am 21. September „The Voice of Germany“ mit neuen Coaches (Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz). Ab 7. Oktober schicken Joko & Klaas im „Duell um die Welt“ wieder ihre Teams los. Im Herbst kommen „The Voice Rap“ und die Staffel 5 von „Wer stiehlt mir die Show?“ mit Hazel Brugger, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer als Jokos Gegner