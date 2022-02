"Falter"-Cover mit entblößter Kurz-Freundin: Für Presserat medienethisch zulässig

Der "Best of Böse"-Jahresrückblick der Wochenzeitung "Falter" hat im vergangenen Dezember für Aufregung gesorgt: Auf einem fiktiven Cover wurde eine Fotomontage im Stil einer Krippenszene gezeigt. Susanne Thier, die Lebensgefährtin von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, war darauf mit entblößter Brust zu sehen. Mehrere Personen – auch aus der Politik – wandten sich an den Presserat, da sie einen Eingriff in Thiers Persönlichkeitsschutz befürchteten. Dieser hat die Montage nun als medienethisch zulässig erklärt.

Die Montage, die auf ein Bild einer stillenden Maria eines flämischen alten Meisters Bezug nimmt, zeigt Kurz und dessen Lebensgefährtin mit neugeborenem Kind als Josef und Maria. Darüber hinaus sind zwei Politiker als Hirten dargestellt. Darunter steht "Die Liebe Familie". Der Presserat wies in einer Aussendung vom Freitag darauf hin, dass die Presse- und Meinungsfreiheit bei Satire und Karikatur besonders weit auszulegen sei. Dennoch gebe es Grenzen wie die Menschenwürde einer Person zu beachten.