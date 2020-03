Fake-Vorwürfe: Joko und Klaas ließen bei Shows nachhelfen

Nicht allein im Ballon

Auch in der Spiele-Show "Duell um die Welt" soll STRG_F zufolge nicht alles so abgelaufen sein, wie es in der Sendung dargestellt wurde: Bei einer Challenge im Vorjahr sollte etwa Schauspieler Edin Hasanovic in der Schweiz alleine einen Heißluftballon fliegen und landen. Dem Format STRG_F erklärte das Schweizer Bundesamt für Zivilfahrt, dass der Schauspieler jedoch nicht alleine im Ballon gewesen sei, ein Pilot müsse nach gesetzlichen Vorgaben zu jeder Zeit anwesend sein. Auch der Pilot soll das gegenüber der Behörde bestätigt haben.

STRG_F will auch Unstimmigkeiten bei der Aufgabe von Sophia Thomalla entdeckt haben: Eine angebliche Autofahrt zwischen Nizza und Budapest soll in der Form nie stattgefunden haben, die Drehtermine sollen mehrere Wochen auseinander gelegen sein.