Eurovision Song Contest findet 2023 in Glasgow oder Liverpool statt

Der Eurovision Song Contest wird im kommenden Jahr entweder in Glasgow oder in Liverpool stattfinden. Das teilte die BBC am Dienstag mit. Zuvor waren auch noch die britischen Städte Manchester, Birmingham, Newcastle, Leeds und Sheffield in der engeren Auswahl gewesen. Die finale Entscheidung soll noch in diesem Herbst fallen.

Gro√übritannien springt 2023 als Gastgeberland f√ľr den Eurovision Song Contest anstelle der Ukraine ein, die beim diesj√§hrigen Wettbewerb in Turin mit dem Kalush Orchestra gewonnen hat. Es ist bereits das neunte Mal, dass der ESC im Vereinigten K√∂nigreich stattfinden wird.

Aus Sicherheitsgr√ľnden kann die Veranstaltung nicht in der noch immer umk√§mpften Ukraine gefeiert werden. Gro√übritannien bot als Zweitplatzierter bereits vor Monaten die Ausrichtung an. Die Briten sind schon h√§ufiger als Ausrichter eingesprungen.

"Es ist die Party der Ukraine. Wir laden sie lediglich ein, sie bei uns zu Hause zu schmei√üen", sagte der diesj√§hrige ESC-Zweitplatzierte Sam Ryder nach der Entscheidung f√ľr Gro√übritannien als Gastgeber. "Wir wissen hier im Vereinigten K√∂nigreich, wie man eine Party feiert." Der Contest werde trotz der Verlegung die ukrainische Kultur, Geschichte und Musik feiern.

√Ąhnlich √§u√üerte sich damals auch Kalush-S√§nger Oleh Psjuk. Zwar sei er traurig, dass die Show nicht in der Ukraine steige. Aber: "Wir hoffen, dass die Eurovision 2023 ein ukrainisches Flair haben und unsere sch√∂ne, einzigartige Kultur feiern wird", teilte Psjuk der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge mit. Seine Band und er w√ľrden alles daf√ľr geben, dass die Ukraine auch 2023 gewinnt und der ESC 2024 "in einem friedlichen Land stattfinden kann".