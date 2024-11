Bürger von Basel sagen bei Abstimmung klar "Ja" zum Song Contest

Bei einem Referendum in Basel-Stadt zeichnete sich am Sonntag eine deutliche Mehrheit für eine großzügige finanzielle Unterstützung der Ausrichtung des Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel ab. Zur Abstimmung war es gekommen, nachdem die ultrakonservative Eidgenössisch-Demokratische Union der Schweiz (EDU) mit den von ihr gesammelten Unterschriften ein Referendum erzwungen hatte.