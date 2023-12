European Newspaper Award: Acht Awards of Excellence für den KURIER

Am 25. European Newspaper Award nahmen 136 Zeitungen aus 22 Ländern teil. In den 20 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 3.500 Einreichungen. Der Newspaper Award ist damit einer der größten Wettbewerbe zum Thema Zeitungsdesign weltweit. Die Hauptpreise gingen an folgende Medien:



European Newspaper of the Year, Auflage bis 35.000 Exemplare: Naftemporiki, Griechenland

European Newspaper of the Year, Kategorie Regionalzeitung: Der Tagesspiegel, Deutschland

European Newspaper of the Year, Kategorie überregionale Zeitung: NRC, Niederlande

European Newspaper of the Year, Kategorie Wochenzeitung: Der Freitag, Deutschland