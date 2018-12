Europäische Serien dominierten International Emmy Awards

Bei den 46. International Emmy Awards, die Montagnacht im New Yorker Hilton vergeben wurden, dominierten europäische Serien. Zwar war Brasilien in diesem Jahr mit sechs Nominierungen der große Favorit gewesen, gefolgt von Kanada mit vier, aber beide Länder gingen letztlich leer aus. Die diesjährigen Gewinner kamen aus insgesamt zehn Ländern und dabei vor allem aus Europa: Belgien ("Did You Get The Message?"), Israel ("Nevsu"), Portugal ("Ouro Verde"), Spanien ("La Casa de Papel"), die Niederlande (" Etgar Keret: Based on a True Story"), Großbritannien ("Man in an Orange Shirt" und "Goodbye Aleppo"), Chile ("Una Historia Necesaria") und den USA ("El Vato" Staffel 2).

Als bester Schauspieler wurde der Däne Lars Mikkelsen für "Herrens Veje" prämiert, die deutsche Darstellerin Anna Schudt tat es ihm gleich. Sie konnte sich mit ihrer Leistung in "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" durchsetzen. Diese autobiografische RTL-Produktion erzählt davon, wie sich die bekannte Komikerin Gaby Köster nach ihrem Schlaganfall wieder ins Leben zurückkämpft.