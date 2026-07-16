Kernmayer übernimmt von Primosch ORF-Büroleitung in Paris

Dass Cornelia Primosch die ORF-Büroleitung in Paris abgibt, um das ORF-Balkanbüro in Belgrad von Christian Wehrschütz zu übernehmen, ist seit Ende des Vorjahres bekannt. Seit Mittwoch steht nun fest, wer Primosch mit 1. August in Paris nachfolgt: Auslandsjournalist Ernst Kernmayer. Er wurde von ORF-Chefin Ingrid Thurnher nach einem Ausschreibungsverfahren mit der Aufgabe betraut.

„Mit Ernst Kernmayer übernimmt ein überaus erfahrener Top-Journalist die Leitung des für die Welt- und EU-Politik so wichtigen ORF-Büros in Paris. Nicht nur als Korrespondent in Washington und Brüssel, sondern zuletzt auch in der ORF-Auslandsredaktion hat er unser Publikum mit authentischer Info versorgt und zur Orientierung beigetragen“, so Thurnher.

Kernmayer arbeitet seit Ende 1991 im ORF. Von 2011 bis 2015 war der 61-Jährige als Korrespondent in Brüssel und von 2015 bis 2018 in Washington tätig. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung als Leiter des ORF-Büros in Paris, ganz besonders im Hinblick auf die im nächsten Frühjahr anstehende Präsidentschaftswahl“, wurde Kernmayer zitiert, der meinte: „Vor allem wegen der politischen, sozialen und kulturellen Vielfalt ist die Berichterstattung über Frankreich für mich eine der reizvollsten Aufgaben, die es für einen Journalisten in Europa derzeit gibt.“