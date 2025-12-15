ORF: Christian Wehrschütz geht – weibliche Nachbesetzung soll folgen

Der ORF stellt seine Auslandskorrespondenten neu auf – Ende 2026 geht Christian Wehrschütz in Pension. Wehrschütz arbeitet seit 1991 für den ORF, im November 1999 wurde er vom öffentlich-rechtlichen Sender als Korrespondent nach Belgrad bestellt, wo er seitdem das ehemalige Jugoslawien und Albanien betreut. Seit September 2015 leitet der studierte Jurist auch das ORF-Büro in der Ukraine.

El-Gawharys Vertrag noch nicht verlängert

Auf Wehrschütz könnte nun eine weibliche Kollegin, Cornelia Primosch, folgen, die derzeit als Korrespondentin in Paris tätig ist, wie der Standard berichtet. Schon im Juni 2026 soll Christian Wehrschütz das ORF-Büro in Belgrad verlassen, ob Primosch das Büro in der Ukraine leiten wird, ist nicht bekannt.

Auch der Posten von Karim El-Gawhary, der seit mehr als 30 Jahren als freier Korrespondent mit Sitz in Kairo arbeitet, sei noch unklar, schreibt der Standard. Der Vertrag von El-Gawhary wurde noch nicht verlängert. Karim El-Gawhary leitet das ORF-Nahostbüro seit 2004 und liefert für den öffentlich-rechtlichen Sender Fernseh- und Radiobeiträge sowie Liveschaltungen. Eine Entscheidung, ob der Vertrag von Karim El-Gawhary verlängert wird, soll in den nächsten Tagen fallen.

Bettina Prendergast wird ab dem 1. Jänner 2026 neue Korrespondentin für die Schweiz und Liechtenstein mit Dienstort Dornbirn im ORF Vorarlberg sein. Sie folgt auf Marion Flatz-Mäser, die sich in die Pension verabschiedet.