Eric Bana in "Untamed": Haarsträhnen suchen im Nationalpark

Weite Wälder, beeindruckende Berge, frische Luft – das erwartet man sich eigentlich von einem Besuch im Yosemite Nationalpark. Nur ist es mit der vermeintlichen Idylle schnell vorbei, wenn man über eine Leiche stolpert. Oder diese von oben herabfällt.

In der neuen Serie „Untamed“, seit dieser Woche bei Netflix abrufbar, machen sich zwei Kletterer gerade an einer herausfordernden Felswand zu schaffen, als der leblose Körper einer jungen Frau vom Gipfel fliegt und sich in ihren Seilen verheddert. Die Leiche ist übersät mit Wunden, die auf die Attacke eines wilden Tiers schließen lassen. Ganz sicher ist man sich aber nicht. Die Ermittlungen übernimmt Special Agent Kyle Turner (Eric Bana, „Hulk“): ein gequälter Einzelgänger mit Alkoholproblem, der am liebsten zu Pferd unterwegs ist und mitten im Wald mühelos unscheinbare Hinweise erspäht – zum Beispiel eine dünne Haarsträhne, die an einem Ast hängt.