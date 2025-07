Neue Disney+ Serie „Low Life": Die Schatzsuche beginnt

von Georg Krierer

Regisseur Kang Yun-sung, bekannt für seinen harten, schnörkellosen Stil in „The Outlaws“, meldet sich mit einem neuen Serienprojekt zurück: „Low Life“, einer südkoreanischen Dramaserie, die seit Mittwoch auf Disney+ in bisher drei Folgen verfügbar ist. Im Zentrum steht ein reales Ereignis: Der Fund eines chinesischen Handelsschiffs, das 1323 mit mehreren Millionen Münzen und edlem Porzellan vor der Küste Sinans versank.

Die Geschichte folgt dem jungen Kleinganoven Oh Hee-dong, einem eher unsympathischen Draufgänger mit langen Haaren, einer großen Klappe und schlechten Manieren. Gemeinsam mit seinem Philosophen-Onkel, Oh Gwan-seok, landet er zunächst im Gefängnis, weil beide Lebensmittel klauen und weiterverkaufen. Als sie entlassen werden, gibt es keinen großen Gewissensumschwung, sondern es geht schnurstracks in Richtung Schatzsuche.