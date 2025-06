"Squid Game": Das Spiel ist aus – und das ist auch gut so

© No Ju-han/Netflix / No Ju-han

Als im Oktober 2021 die Netflix-Serie „Squid Game“ einen weltweiten Hype auslöste, waren 45,6 Milliarden südkoreanische Won 33,1 Millionen Euro Wert. Nun, vor Start der dritten und letzten Staffel sind es 28,7 Mio. Euro. 456 hoch verschuldete Menschen spielen auf einer verlassenen Insel um diese Summe. Dort müssen sie an bekannten Kinderspielen teilnehmen. Wer alle Runden besteht, kann sich den Jackpot mit anderen teilen oder – wie Antiheld Gi-Hun (Lee Jung-jae) in Staffel 1, mit der vollen Summe nach Hause gehen. Der böse Clou: Mit jedem Ausgeschiedenen füllt sich der Geldtopf mit weiteren 100 Mio. Won. Disqualifikation bedeutet in diesem Spiel, an dem sich superreiche „VIPs“ delektieren, den sicheren Tod. Wer in Staffel 1 und Staffel 2 etwa beim Spiel „Rotes Licht, Grünes Licht“ eine falsche Bewegung gemacht hatte, wurde von den rosa gekleideten Schergen sofort erschossen.

Diese zynische Inszenierung und die Gewöhnung daran zog viel Kritik auf sich – aber ebenso Begeisterung. Mehr als 265 Millionen Mal wurde die erste Staffel aufgerufen – absoluter Rekord bei Netflix. Staffel 2 wurde diesen Jänner mit 152,5 Mio. Aufrufen die drittmeistgesehene Serienstaffel auf Netflix. Der Mega-Erfolg wird mit dem Start in der Coronakrise erklärt, dürfte aber auch mit dem gesellschaftskritischen Ansatz zu tun haben. Hwang Dong-hyuk griff im Jahr 2009 zunächst mit seiner Idee die immense Privatverschuldung in Südkorea auf, Anlass sollen die Massenentlassungen beim Autobauer Ssangyong gewesen sein. Zehn Jahre später sprang Netflix darauf an, weil man mit starken regionalen Formaten reüssieren wollte.

© No Ju-han/Netflix / No Ju-han © No Ju-han/Netflix / No Ju-han © No Ju-han/Netflix / No Ju-han © No Ju-han/Netflix / No Ju-han © No Ju-han/Netflix / No Ju-han © No Ju-han/Netflix / No Ju-han © No Ju-han/Netflix / No Ju-han © No Ju-han/Netflix / No Ju-han © No Ju-han/Netflix / No Ju-han © No Ju-han/Netflix / No Ju-han © No Ju-han/Netflix / No Ju-han