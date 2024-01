Emmy-Verleihung mit vier Monaten Verspätung

Vier Monate später als geplant werden heute (Ortszeit 17 Uhr, 2:00 MEZ) die bereits für September des vergangenen Jahres vorgesehenen Emmy Awards verliehen. Grund für die Verschiebung des wichtigsten Fernsehpreises der Welt war der Doppelstreik von Autoren und Schauspielern, der Hollywood lahmgelegt hat.

Nun geht in Los Angeles ein Familienepos über ein bedrohtes Medienimperium als Topfavorit ins Rennen um die Auszeichnungen in den Hauptkategorien: Die Gesellschaftssatire „Succession“ führte in diesem Jahr mit 27 Nominierungen das Feld an. Der Sieg in der Königskategorie „Beste Dramaserie“ gilt als sehr wahrscheinlich, war die Serie doch auch vor einer Woche bei den Golden Globes erfolgreich.