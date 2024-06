Eine Familiengeschichte als düstere Geschichtslektion

Erneut zeigt Disney+ eine für den Streamer mit Hang zur Familien- und Fantasy-Unterhaltung außergewöhnliche Serie über die Nazi-Verbrechen. Während die deutsche Miniserie „Deutsches Haus“ die schleppende Aufarbeitung im Nachkriegsdeutschland zeigte, spielt die US-Miniserie „We Were The Lucky Ones“ mitten in den tragischen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs.