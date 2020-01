Ein letztes Mal "Pastewka": Sitcom endet nach 15 Jahren

Die große Katastrophenkaskade

Zum Abschluss werde es ein angemessenes Finale geben, dementsprechend ist die zehnte und letzte Folge der zehnten und letzten Staffel auch fast eine Stunde lang. In der ersten Folge kehren Bastian und seine Ex-Partnerin Anne ( Sonsee Neu) nach einem Jahr aus Afrika zurück, Pastewkas Halbbruder Hagen ( Matthias Matschke) ist bei seiner Frau Svenja Bruck ( Bettina Lamprecht) ausgezogen, und Pastewkas Nichte Kimberley ( Cristina do Rego) will heiraten. „All das kulminiert in einer großen Katastrophenkaskade.“

Auf-Wiedersehen-Blues

Die Dreharbeiten seien diesmal in einer ziemlich emotionalen Atmosphäre verlaufen: „Ich habe sehr unterschätzt, wie dieser Auf- Wiedersehen-Blues sich wie Mehltau über das Team legen würde“, gesteht er. „Sowohl vor als auch hinter der Kamera gab es sehr viele Frauen und Männer, die von Anfang an mit dabei waren.“ An jedem letzten Drehtag jedes Darstellers habe es abends eine kleine Abschiedsfeier gegeben. „Da war der Tag, an dem Anne sich für immer von Regine verabschieden musste, als Vater Volker zum letzten Mal auf Frau Bruck traf.“ Regine, gespielt von Sabine Vitua, ist Pastewkas trinkfreudige Managerin, Volker sein schroffer Vater, der diesmal pleite ist.