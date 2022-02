Ehemaliger "Krone"-Kolumnist Richard Nimmerrichter 101-jährig gestorben

Der langjährige "Krone"-Journalist Richard Nimmerrichter ist tot. Er ist in der Nacht auf heute im Alter von 101 Jahren in seiner Wohnung in Neustift am Walde gestorben. Das bestätigte der ehemalige "Krone"-Chefredakteur Friedrich Dragon dem KURIER.

Nimmerrichter hatte unter dem Pseudonym "Staberl" von 1965 bis 2001 für "Krone" Kolumnen geschrieben, mit denen er immer wieder für Kontroversen sorgte. 2011 kehrte er kurzzeitig zur "Krone" zurück.