Julianne Moore in "Echo Valley": Gefährliche Mutterliebe

Vor wenigen Wochen erst ist auf Netflix die tragikomische Serie „Sirens“ gestartet, in der Julianne Moore eine exzentrische Lady spielt, die es in der High Society ganz nach oben geschafft hat. Im düsteren neuen Thriller „Echo Valley“ (ab morgen, Freitag, auf AppleTV+), ist sie in einer ganz anderen Rolle zu sehen: als (zunächst) hilflose Mutter einer drogensüchtigen Tochter.

Ab da nimmt „Echo Valley“, aus der Feder von „Mare of Easttown“-Autor Brad Ingelsby, an Fahrt auf – mit geschickten Plottwists, die nichts für schwache Nerven sind. Der Ire Domhnall Gleeson hat bereits in der Serie „The Patient“ (Disney+) an der Seite von Steve Carell bewiesen, dass er einen außerordentlich unangenehmen Zeitgenossen spielen kann – und das tut er hier auch. Julianne Moore gibt überzeugend die gebrochene Kate, die zwar in der Theorie weiß, dass sie ihrer suchtkranken Tochter Grenzen setzen sollte, sich aber so sehr nach deren Aufmerksamkeit und Zuneigung sehnt, dass sie immer wieder einknickt. Ihr Ex-Mann (Kyle McLachlan in einer Minirolle) tut sich scheinbar leichter, sich von all dem fernzuhalten.