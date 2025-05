Netflix-Serie "Sirens": Kaugummi teilen mit der Chefin

Eine malerische Insel, auf der die Reichen und Schönen abhängen und es sich gut gehen lassen – was soll da schon schiefgehen? Spätestens seit „The White Lotus“ wissen wir: so einiges.

In eher bescheidenen Verhältnissen lebt Devon (Meghann Fahy, passenderweise bekannt aus der zweiten Staffel „The White Lotus“). Sie arbeitet in einem Fast-Food-Restaurant, hat eine Affäre mit ihrem Chef und muss sich um ihren demenzkranken Vater kümmern. Ihre Schwester Simone (Milly Alcock, „House of the Dragon“), die mittlerweile einen fancy Job hat, lässt sich nicht mehr zu Hause blicken. Als Trost schickt sie einen überdimensionierten Obstkorb – weswegen Devon der Kragen platzt. Um ihrer Schwester das unnütze Präsent um die Ohren zu knallen, nimmt sie eine 17-stündige Fahrt auf besagte Insel auf sich, wo Simone als persönliche Assistentin der steinreichen Michaela „Kiki“ Kells (Julianne Moore) lebt. Doch einmal angekommen, weicht Devons Wut ernster Sorge: Wo ist ihre kleine Schwester hier nur gelandet?