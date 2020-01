Doku "Das Forum": Einmal fremdschämen in Davos und retour

„Ein besonderer Moment des Films“ ist für Vetter, als sich Schwab, eine der weltweit am besten vernetzten Persönlichkeiten, darauf einlässt, einen geharnischten Brief von Greta Thunberg vorzulesen – und auf Augenhöhe zu beantworten. „Das zeigt, dass Schwab ein Mensch von Format ist, der Kritik am Forum und an ihm, die auch berechtigt sein mag, aushält und annimmt. Er ist jemand, der Tag für Tag mit Beharrlichkeit und Ernsthaftigkeit für seine Vision einsteht. Da muss man sich dann auch fragen, was machen eigentlich wir?“, meint Vetter – der die von Produzent Christian Beetz initiierte Arbeit zunächst gar nicht machen wollte. Grund: „Vorurteile.“