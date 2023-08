"Diskriminierende Sprache": Sender zeigt Warnhinweis für Otto Waalkes

Welche Passagen aus Sicht der WDR-Redaktion als diskriminierend eingeordnet werden, gab der Sender nicht bekannt. Allerdings braucht man auch bei Otto, dessen Humor im Vergleich zu anderen Komiker-Kollegen mit ähnlich langer Karriere als harmlos gilt, nicht lange suchen, um diskriminierende Passagen zu finden.

Otto verkaufte in seinem Film einen "N****" als Sklaven

In seinem Film "Otto - der Film" aus dem Jahr 1985 fällt in der folgenden Szene, in der Waalkes einen schwarzen US-Soldaten als Sklaven verkaufen will, beispielsweise etliche Male das N-Wort: