Die Wahl im Privat-TV: Liste Jetzt bei Puls4-Duellen nicht dabei

Die Nationalratswahl wird ab Ende August das heimische TV-Programm beherrschen. ATV, Puls4 und ServusTV haben am Dienstag ihre Pläne zur Berichterstattung bekanntgegeben.

Die Grünen, obwohl aktuell nicht im Nationalrat, wurden von ATV wie Puls4 eingeladen. Bei den Duellen bei Puls4 ist Liste Jetzt jedoch nicht vertreten. Von ServusTV gibt es noch keine genauen Infos, wann welcher Spitzenkandidat zum Interview gebeten wird.

Was Puls4 für die Zeit vor der Wahl plant

Den Anfang der Wahlberichterstattung bei Puls4 macht Ende August das Format "PULS 4 Wahlkampf live: Die Wahlarena". Die Spitzenkandidaten diskutieren dabei an drei Sonntagen (jeweils 20:15 Uhr) live mit Bürgern.

Den Auftakt macht am 25. August Norbert Hofer ( FPÖ), danach folgt Werner Kogler ( Die Grünen). Am 1. September sind Sebastian Kurz ( ÖVP) und Peter Pilze (Liste Jetzt) an der Reihe, am 8. September Pamela Rendi-Wagner ( SPÖ) sowie Beate Meinl-Reisinger (Neos).

Puls4-Duelle ohne Liste Jetzt

Ab Mitte September treten die Spitzenkandidaten bei Puls4 dann in Duellen gegeneinander an - allerdings ohne Liste Jetzt.

Die Termine von "PULS 4 Wahlkampf live: Die Duelle": FPÖ-Neos, danach FPÖ-Die Grünen (9. September); SPÖ-Die Grünen, danach SPÖ-Neos (15. September); ÖVP-Die Grünen, danach Die Grünen-Neos und ÖVP-Neos (16. September); ÖVP-FPÖ, SPÖ-FPÖ und direkt danach ÖVP-SPÖ (23. September).

Interaktive Show soll bei Wahlentscheidung helfen

In Planung befindet sich außerdem das Format "PULS 4 Wahlkampf live: Das Wahlbarometer". In der interaktiven Show, die in Zusammenarbeit mit dem Online-Portal neuwal.com entsteht, soll die Frage beantwortet werden, welches Parteiprogramm am besten zur eigenen Haltung passt - und soll so bei der Wahleintscheidung helfen.

Wie ATV über die Nationalratswahl berichten wird

Auch ATV behandelt die Wahlen vorab in mehreren Formaten - Ende August startet etwa " ATV Aktuell: Im Fokus Spezial". Die Spitzenkandidaten der Parteien stellen sich dabei in 15-minütigen Interviews den Fragen von Jenny Laimer und Benedikt Gmeiner. Den Auftakt machen am 24. August (19.40 Uhr) Liste Jetzt und Die Grünen. Weiter geht's am 31. August jeweils um 19.25 Uhr mit den Neos, am 7. September mit der SPÖ, am 14. September mit der FPÖ und zum Abschluss am 21. September kommt die ÖVP.

Sylvia Saringer "checkt" wieder Politiker

Ab Anfang September unterzieht ATV-Moderatorin Sylvia Saringer die Spitzenkandidaten wieder dem " ATV Meine Wahl: Reality Check". Dafür begleitet sie die Politiker auf ihren Wahlkampftouren und führt anschließend Interviews mit ihnen.