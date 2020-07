Die Streaming-Tipps für den Sommer

Vieles fällt diesen Sommer (anders) aus, an einem reichhaltigen Streaming-Angebot mangelt es aber nicht. Amazon, Netflix & Co haben nicht nur einige große Kino-Hits der vergangenen Monate in ihr Programm aufgenommen, sondern auch Serien-Nachschub aus allen Genres im Angebot (Wie man dieses auch ohne stabile Internetverbindung am Urlaubsort oder auf tunnelanfälligen Zugfahrten nutzt, erfahren Sie am Ende des Artikels).

Wir haben Film- und Serien-Tipps für den ungewöhnlichen Sommer 2020 gesammelt: Dabei sind Empfehlungen für Fans von Action, Comedy, Musical und Drama, aber auch Vorschläge fürs Kinder-Programm. Damit dürfte die Frage "Was soll ich streamen?" schnell geklärt sein.