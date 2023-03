Die Schlümpfe werden neu gezeichnet: Schlumpfinchen ohne Stöckel

"Sagt mal, wo kommt Ihr denn her?", so beginnt das ohrwurmige Lied der Schlümpfe, und etwas weiter heißt es: "Sehen da alle so aus wie ihr? - Ja, wir sehen so aus wie wir." Demnächst werden die blauen Kobolde allerdings ein wenig anders aussehen als bisher: Der französische Comiczeichner Tébo macht den Anfang, er soll die Schlümpfe für einen im Mai erscheinenden Band neu gestalten.

"Seit Monaten überarbeite ich die Seiten immer wieder", sagt Tébo. "Ich wollte, dass sie immer noch niedlich aussehen - und nicht nur wie alberne Comicfiguren". Tébo ist der erste von mehreren Comiczeichnern, der den weißbemützten Wesen seinen Stempel aufdrücken darf. "Es ist das erste Album einer neuen Reihe, zu der wir bekannte Comiczeichner in das Universum von Peyo einladen", teilte der Verlag Le Lombard mit.