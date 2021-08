Die "Bravo" kommt ins Pensionsalter. Braucht es die Sex-Tipps noch?

Take That bei der Weihnachtsfeier

"Bravo" konnte damals auch selbst Stars machen und entdeckte Mega-Bands lange bevor sie ganz groß wurden. Einmal, so erinnert sich Gernandt, traten Take That bei der internen Weihnachtsfeier der Redaktion in München auf - noch bevor sie Mädchen überall in Europa ins Kreisch-Delirium versetzten.

Die Münchner Zeitschriftenredaktion, die damals diese legendäre Weihnachtsfeier zelebrierte, gibt es inzwischen nicht mehr. Zu Jahresbeginn wurde sie eingestampft. Seither kommt das, was in der gedruckten "Bravo" steht, von einem externen Kölner Redaktionsbüro.

Die "Bravo" sei "kein Relikt aus alten Zeiten, betont die "Bravo"-Chefredakteurin Digital, Huckenholz, und zielt damit vor allem auf das ab, was inzwischen online stattfindet - "sondern genauso jugendlich wie an ihrem Ersterscheinungstag". Auch Ex-Chefredakteur Gernandt glaubt an die Zukunft der "Bravo" - als Marke.

"Bravo" ist im Alltag noch immer sehr präsent: in Quizshows, in Dokumentationen, etwa bei "ZDF History"", sagt er. "Natürlich hat sie an Print-Auflage verloren über die Jahre, wie so viele andere Print-Objekte auch. Aber "Bravo" hat sich längst digital aufgestellt. Die Marke "Bravo", zu der auch die "Bravo Hits"-CDs gehören, wird überleben."