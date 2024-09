Deutsche Serien für ORF1-Nachmittag, neue Crime-Formate

Bereits ab nächstem Montag (30. September) steht hingegen der Umbau des ORF1-Nachmittags an. Die vielfach kritisierten Wiederholungen von US-Serien fliegen aus dem Programm. Stattdessen zieht Ware von den deutschen Nachbarn ein: Ab 14 Uhr startet die Krimi-Serie „WaPo Bodensee“, in der die frisch geschiedene Hamburger Polizistin Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) die Leitung der Wasserschutzpolizei übernehmen soll. Darauf folgt um 14.45 Uhr die Quizshow „Gefragt – Gejagt“ mit Alexander Bommes. Beide Formate laufen in der ARD im Vorabendprogramm. Um 15.35 Uhr öffnet dann „Die Landarztpraxis“ mit Notfallmedizinerin Sarah (Caroline Frier) ihre Türen. Die Serie wird von Sat1 übernommen.

Gerti B. ermittelt

Wiederholungen von alten „Soko Kitzbühel“-Fällen überbrücken dann am späten Nachmittag die Zeit bis zu den bewährten ORF-Rätselshows „Smart10 – Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ sowie „Q1 – Ein Hinweis ist falsch“ um 17.55 Uhr bzw. 18.45 Uhr.

Neuigkeiten gibt es auch in Sachen heimischer Krimis: Am 7. Oktober (Montag) übernimmt Susi Stach als Kommissarin in „Die Fälle der Gerti B.“. Die ersten drei Folgen von Sascha Biglers Komödien-Spin-off werden bereits vorab (ab 4. Oktober) auf ORF ON zu sehen sein.

Weitere Neuerungen im ORF werden spätestens Mitte Oktober bei der großen Programmpräsentation bekannt gegeben. nobe