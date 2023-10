NĂ€chste GrĂŒnder-Generation

Im Vorarlberger Medienhaus Russ macht indes die nĂ€chste Generation der GrĂŒnderfamilie den Sprung in die Chefetage: Isabel Russ wird GeschĂ€ftsfĂŒhrerin von Russmedia und Chefredakteurin der Vorarlberger Nachrichten und folgt in diesen Positionen auf Riedmann nach.

“Dies ist fĂŒr uns in der 104-jĂ€hrigen Geschichte von Russmedia ein bedeutsamer Moment des Abschieds und des Neuanfangs”, wird aus einer Information von GeschĂ€ftsfĂŒhrer Eugen A. Russ an die 450 Mitarbeitenden in der VN zitiert. Weiter heißt es: "Ihr beeindruckender Werdegang, zuletzt als Leiterin des Online-Teams bei 'profil', ihr Engagement fĂŒr unabhĂ€ngigen Journalismus, gepaart mit einer herausragenden technologischen und finanziellen Expertise, positionieren sie ideal, um die 'VN' und Russmedia-Österreich in die Zukunft zu fĂŒhren“, hielt GeschĂ€ftsfĂŒhrer Eugen A. Russ zu seiner Tochter, die noch bis Februar 2024 im Mutterschutz ist, fest.