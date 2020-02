Der ORF rührt für seine Zukunft Beton an

Am Montag wurde im ORF-Zentrum auf dem Küniglberg der Grundstein für den ORF-Mediencampus gelegt. Herzstück wird ein multimedialer Newsroom, in dem die Journalisten aus TV, Radio und Online künftig verschränkt arbeiten sollen. Zudem wird der neue Trakt die Heimat von Ö3 und Ö1. FM4 befindet sich in zwischen bereits auf dem Küniglberg, allerdings an anderer Stelle.

Ab 2022 soll vom neuen Standort aus gesendet werden, erklärte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz bei einem Festakt, an dem auch Projektleiter Pius Strobl, Ö1-Kulturchefin Silvia Lahner und Ö3-Chef Georg Spatt teilnahmen. Dabei wurde schweres Gerät aufgefahren: Ein Mischfahrzeug ließ Beton in die ausgehobene Baugrube fließen. „Ab jetzt bauen wir das Fundament für den ORF der Zukunft“, sagte Wrabetz.