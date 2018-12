Das Apu-Problem der Simpsons harrt weiter einer Lösung

Seit Monaten schwelt in den USA eine Debatte um Political Correctness und die Simpsons. Dabei geht es um die Figur des indischen „Kwik-E-Mart“-Betreibers Apu Nahasapeemapetilon, der nach strenger Auslegung negative Stereotypen über Menschen aus Südostasien darstelle. Stimmt dass? Der Comedian Hari Kondabolu hat in seiner Kurz-Doku „The Problem With Apu“ die Sicht der indischstämmigen Amerikaner präsentiert. Und die fällt ziemlich verheerend aus: Apu, der seit Anfang der 1990er Teil der Simpsons ist, habe ihr Leben bereits in der Schule geprägt: Spöttische Vergleiche mit der Comic-Figur seien an der Tagesordnung gewesen. Viel schlimmer noch: Der Akzent, den Apu hat, ist für viele Inder, die ein klares Englisch sprechen, ein Affront.