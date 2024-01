Dänen lügen nicht

Es geht um die Frage, ob Veräußerungsgewinne von Wertpapieren dann nicht zu besteuern sind, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum gehalten werden um so einen Aufbau von Vermögen fürs Alter zu ermöglichen. So ein System gibt es in vielen Staaten. Der ÖGB meint, das wäre ungerecht und nütze nur den Vermögenden. Aber wie steht es dann mit den Altersversorgungen, die sich Gewerkschaften selbst erkämpft haben, wie die Zusatzpensionen der Dienstnehmer der Stadt Wien, vereinbart mit der Pensionskasse VBV? In dem System wird beim Ansparen gar nichts besteuert. Wer so anspart, ist ein Vermögender, der nicht einmal einen Verlustausgleich über die Jahresgrenze hat, sollte er Veräußerungsverluste eingefahren haben. Das haben die Dänen in ihrem Steuerrecht.