Corona-Verschwörern rückt jetzt "Der Exorzist" viral zu Leibe

„Ich bin das Volk“ schreit eine offenbar besessene junge Frau in ihrem von Kerzen spärlich erleuchteten Zimmer. Sie sitzt verschwörerisch vor einem Altar mit Trump-Porträt und wettert gegen „Zionisten-Gesocks“ und Microsoft-Gründer Bill Gates. Das alles mit verzerrter Stimme, wie man es aus dem Horror-Klassiker „Der Exorzist“ kennt. Ein ebensolcher Exorzist ist bereits angerückt und kümmert sich um den laut der Mutter des Mädchens hoffnungslosen Fall. Die Austreibung beginnt. Während sich drinnen üble Splatter-Szenen (fast) ohne Mund-Nasen-Schutz abspielen (nichts für schwache Nerven), fährt draußen ein Golf vorbei, aus dem fast verschämt Xavier Naidoos Hit „Dieser Weg wird kein leichter sein“ säuselt. Untertitel: *Unhörbarer Lärm*

Anonyme Gruppe

Der unterhaltsame eineinhalbminütige Kurzfilm, der Corona-Verschwörungstheoretiker aller Couleur auf die Schippe nimmt, wurde von dem anonymen Kollektiv AlphaDT produziert und via Youtube und soziale Medien verbreitet. Der Anspruch: Virales gegen das Virus. Die etwas rüde Botschaft am Ende: „Shut up and wear a Mask.“