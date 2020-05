"Cordula Grün"-Sänger Josh vertritt Österreich bei Stefan Raabs Free ESC

Sänger Josh. ("Cordula Grün") tritt für Österreich bei Stefan Raabs "Free European Song Contest" an. Die Show wird am Samstag (16. Mai) bei ProSieben und Puls24 als Ersatz zum abgesagten Song Contest in der Primetime ausgestrahlt.

15 Künstler treten live auf und vertreten die Länder Kroatien, Israel, Türkei, Dänemark, Schweiz, Großbritannien, Österreich, Niederlande, Deutschland, Spanien, Polen, Bulgarien, Italien, Irland und Kasachstan. Unter den bisher bekannten Kandidaten sind neben Josh u. a. Vanessa Mai ( Kroatien), Echo Fresh mit Umud Timur ( Türkei) und Sarah Lombardi ( Italien).

Ob Raab auftritt, ist noch unklar

Die Zuschauer entscheiden per Voting, wer gewinnt. Conchita Wurst und Steven Gätjen übernehmen die Moderation. Ob der kreative Kopf dahinter, Stefan Raab, auch in der Show auftreten wird, ist noch nicht bekannt.

Parallel zum "Free ESC" ist am Samstag in ORF1 und der ARD übrigens auch die offizielle Ersatz-Veranstaltung " Europe Shine a Light" zu sehen. Österreich ist dort jedoch bereits im Vorfeld ausgeschieden.