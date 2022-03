Concordia-Preise für Paul Lendvai, Martin Thür und Christa Zöchling

Die diesjährigen Concordia-Preise für außerordentliche publizistische Leistungen gehen an "profil"-Redakteurin Christa Zöchling (Kategorie Menschenrechte) und ORF-Journalist Martin Thür (Kategorie Pressefreiheit). Publizist und Osteuropa-Experte Paul Lendvai wird mit dem Preis für das Lebenswerk geehrt, teilte der Presseclub Concordia am Mittwoch mit. Die Verleihung findet am 26. April in der Hofburg statt, Laudatoren sind Cathrin Kahlweit, Melita Šunjic und Armin Wolf.