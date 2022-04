Concordia-Journalismuspreise an Lendvai, Thür, Zöchling

Die Politik erinnerte Thür an ihre Grenzen - etwa in Hinblick auf Bestellungen im ORF: „Wenn sich Regierungen allen Ernstes Gedanken machen, wer was wird im ORF, dann ist das nicht ihr gesetzlicher Auftrag, sondern eine Zumutung.“ Dabei glaube er nicht, dass es dabei nur um Einfluss auf die Berichterstattung gehe. „Da geht es darum zu zeigen, wer die Macht hat. Und darum zu beweisen, dass Regeln längst nicht für alle gelten“, so der ORF-Journalist. Führungsfunktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sollten nicht an jene gehen, die einer Partei nahe stehen, sondern an jene, die allen Parteien möglichst distanziert gegenüberstehen. Die Journalistinnen und Journalisten des Hauses würden sich an das ORF-Gesetz halten und die Unabhängigkeit wahren. Zeit werde es, dass sich auch die Politik an Regeln halte, so Thür.

Für Menschenrechte

Zöchling wurde für ihre Reportage „Der Hölle entrissen“ in der Kategorie Menschenrechte geehrt. Darin beschreibt die Journalistin die Flucht einer Richterin und ihrer Familie vor den Taliban. Ihr sei es damit gelungen, „nachvollziehbar und glaubhaft aufzuzeigen, was für viele Gefährdete möglich wäre, wenn die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen ernst nehmen würden“, so die Jury.