CNN: Information statt Hype

Ernste Mienen statt Entrüstung

Nüchterne Nachrichten selbst bei monströsen Entwicklungen, ernste Mienen statt Entrüstung, Unparteilichkeit: Das bekamen CNN-Zuschauer in den Trump-Jahren nicht immer zu sehen. Starjournalist Jake Tapper sagte nach der Abwahl Trumps live on air: "Für zig Millionen unserer amerikanischen Mitbürger ist ihr langer, nationaler Alptraum vorbei." Und in den Jahren zuvor war Präsidentenreporter Jim Acosta aus Sicht vieler eher als Gegner Trumps denn als Berichterstatter aufgetreten.

Vielen Amerikanern sprachen die Nachrichtenmacher von CNN mit ihrer Haltung aus dem Herzen. Andere haben Sorge, dass der Sender die tief gespaltene US-Gesellschaft als eine Art Gegenentwurf zu Trumps Haus-und-Hof-Sender Fox News noch weiter auseinandertreibt - und bevorzugen nüchterne Fakten gegen Unwahrheiten.

Sinnbildlich erscheint dabei, dass Jeff Zucker Trump als NBC-Unterhaltungschef im Jahr 2004 selbst mit der Realityshow "The Apprentice" zum Star machte und in die Position brachte, sich für das höchste Amt der USA zu bewerben. Die "New York Times" veröffentlichte 2020 eine Karikatur, in der Zucker in einem Kontrollraum hilflos auf das übergroße Monster Trump starrt, das er selbst erschaffen hatte. Und auch im Wahlkampf 2016 räumten CNN und weitere Sender Trump und seinen Quote bringenden Auftritten mehr Zeit als Mitbewerbern ein.