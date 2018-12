Champions League: Wo kann man Liverpool gegen FC Bayern sehen?

Die Bayern haben bei der Achtelfinal-Auslosung ein schweres Los gezogen: David Alaba & Co. treffen auf den Vorjahresfinalisten FC Liverpool. Die Truppe von Jürgen Klopp spielt eine fantastische Saison. Liverpool steht aktuell an der Tabellenspitze der Premier League. Wie sich der deutsche Rekordmeister im Achtelfinal-Hit an der Anfield Road schlägt, sehen Fußballfans am 19. Februar live und exklusiv bei Sky.



Auch die Dortmunder haben ebenfalls einen äußerst attraktiven Gegner zugelost bekommen. Das Team um Marco Reus und Jadon Sancho muss im Hinspiel an die White Hart Lane und trifft auf den englischen Topklub Tottenham Hotspur. Ob sich der Herbstmeister gegen Harry Kane und Co. eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erspielen kann, ist live und exklusiv bei Sky zu sehen.



Auch an den weiteren Fußballabenden (siehe unten) zeigt Sky die Elite des europäischen Vereinsfußballs: unter anderem den Auftritt von Cristiano Ronaldo beim spanisch-italienischen Spitzenspiel zwischen Atletico Madrid und Juventus Turin oder das Duell AS Roma gegen den portugiesischen Meister FC Porto.



Die Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League bei Sky & mit dem Streamingdienst Sky Ticket:



Dienstag, 12. Februar

20.45 Uhr: AS Roma - FC Porto, live und exklusiv auf Sky Sport Austria HD & in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: Manchester United - Paris St. Germain, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch 13. Februar

20.45 Uhr: Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund, live und exklusiv auf Sky Sport Austria HD & in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: Ajax Amsterdam - Real Madrid, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD



Dienstag, 19. Februar

19.30 Uhr: FC Liverpool - Bayern München, live und exklusiv auf Sky Sport 2 HD & in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: Olympique Lyon - FC Barcelona, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch 20. Februar

19.30 Uhr: Atletico Madrid - Juventus Turin, live und exklusiv auf Sky Sport 2 HD & in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: FC Schalke 04 - Manchester City, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

Die Rückspiel-Partien bei Sky werden von uns bewusst erst nach den Hinspielen ausgewählt. Somit ist garantiert, dass Fußballfans in Österreich auf Sky die spannendsten Entscheidungsspiele der UEFA Champions League live und in voller Länge verfolgen können.