Champions League: Canal+ und ORF verlängern Kooperation und Highlightshow
Die Zusammenarbeit von Canal+ und ORF bei der UEFA Champions League geht in die Verlängerung: Das gemeinsame Format „Mehr Fußball – Die Champions League Highlights“ wird fortgesetzt und auf beiden Sendern ausgestrahlt.
Canal+ hält die exklusiven Übertragungsrechte für das Topspiel der UEFA Champions League am Mittwoch. Am 17. September zeigt man das Livespiel zwischen Bayern München und Chelsea (Ankick: 21.00 Uhr). Bereits am darauffolgenden Tag, Donnerstag, 18. September, beginnt um 23.00 Uhr auf ORF1 und Canal+ Action die gemeinsame Highlightshow mit allen Toren und den besten Szenen des ersten Champions-League-Spieltags.
Kooperation auch bei Präsentation und Experten
Produziert wird die Sendung in den Auhof-Studios in Wien produziert. Der ORF bringt dafür Personal für Präsentation, Reportagen und Expertentum ein. Zum Saisonstart am 18. September führen Elisabeth Gamauf (Canal+) und Rainer Pariasek (ORF) durch die Sendung. Georg Teigl (Canal+) und Roman Mählich (ORF) sind an diesem Abend als Experten im Einsatz.
„Gemeinsam liefern wir Woche für Woche Fußball auf höchstem Niveau – live, informativ und emotional“, meint Canal+-Sportchef Thomas Trukesitz in einer Aussendung. Und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann betont: „Kooperationen bei Sportrechten sind sinnvoll, wenn die Fans davon profitieren – und genau das ist bei dieser Partnerschaft mit Rechteinhaber Canal+ der Fall.“
Canal+ hält neben den Rechten zum Mittwoch-Top-Spiel der Champions League auch jene für das Top-Spiel der Woche in der Europa League oder der Conference League. An beiden Abenden folgen nach den Livespielen Highlightshows. Man wird auch alle drei Endspiele der UEFA-Klubbewerbe übertragen.
