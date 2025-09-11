Champions League: Canal+ und ORF verlängern Kooperation und Highlightshow

Die Zusammenarbeit von Canal+ und ORF bei der UEFA Champions League geht in die Verlängerung: Das gemeinsame Format „Mehr Fußball – Die Champions League Highlights“ wird fortgesetzt und auf beiden Sendern ausgestrahlt. Canal+ hält die exklusiven Übertragungsrechte für das Topspiel der UEFA Champions League am Mittwoch. Am 17. September zeigt man das Livespiel zwischen Bayern München und Chelsea (Ankick: 21.00 Uhr). Bereits am darauffolgenden Tag, Donnerstag, 18. September, beginnt um 23.00 Uhr auf ORF1 und Canal+ Action die gemeinsame Highlightshow mit allen Toren und den besten Szenen des ersten Champions-League-Spieltags.

Kooperation auch bei Präsentation und Experten Produziert wird die Sendung in den Auhof-Studios in Wien produziert. Der ORF bringt dafür Personal für Präsentation, Reportagen und Expertentum ein. Zum Saisonstart am 18. September führen Elisabeth Gamauf (Canal+) und Rainer Pariasek (ORF) durch die Sendung. Georg Teigl (Canal+) und Roman Mählich (ORF) sind an diesem Abend als Experten im Einsatz.