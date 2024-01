Die Sache mit der Lampe

Bei der Premiere holte Miosga eine blank polierte schwarze Lampe unterm Tisch hervor. „Geht Ihnen schon ein Licht auf, Herr Merz?“, fragte sie. Der CDU-Politiker antwortete: „Das ist eine Schreibtischlampe, so wie sie früher in den 50er und 60er Jahren in allen Amtsstuben auf den Schreibtischen stand.“

Das war zwar richtig, aber nicht genau das, was Miosga gemeint hatte. Sie legte nach: „Wir haben hier gewissermaßen zwei Originale aus dem Hochsauerland am Tisch.“ Es handele sich um ein Designerstück aus Arnsberg. Merz ist auch aus dem Sauerland.

Merz schien erfreut über das heimelige Artefakt und fühlte sich an das Büro seines Vaters erinnert, der Richter am Landgericht Arnsberg war.

Gemeint war aber ein Bonmot des FDP-Chefs Christian Lindner, der über Merz‘ Heimat gesagt haben soll: Das Hochsauerland sei so schwarz, dass man auch tagsüber eine Lampe anzünden müsse.

Ob das auch für das neue CDU-Programm gelte? Merz meinte, die CDU sei eine eine konservative, eine liberale und eine christlich-soziale Partei. Wir sind die deutschen Christdemokraten“, sagte er. „Und das haben wir versucht, mal aufzuschreiben.“

Das klang dann doch recht verbindlich und fast merkelhaft. Man dachte, Miosga lässt Merz das alles einfach so durchgehen.



