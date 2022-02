Buchvertrag: Britney Spears soll ihre Memoiren schreiben

Wann die Memoiren der ehemaligen Pop-SÀngerin erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Spears soll sich zum Verfassen des Buchs entschieden haben, nachdem ihre Schwester Jaime Lynn im Januar bereits ihre eigenen Erinnerungen "Things I Should Have Said" veröffentlichte. Spears kritisierte das Buch und sein Timing in einem Instagram-Post scharf. Nach dem Ende der umstrittenen Vormundschaft von Spears habe Jaime Lynn die weltweite Aufmerksamkeit ausgenutzt, um eine einseitige Version der Geschichte zu prÀsentieren.

Dass Britney Spears ihre Geschichte selbst erzĂ€hlen und aufschreiben will, deutete sie bereits vor einigen Wochen an. Auf Instagram postete sie ein Foto einer Schreibmaschine mit der Bildunterschrift: „Shall I start from THE BEGINNING???“

Weder Simon & Schuster noch Britney Spears wollten sich bisher zu der angeblichen Einigung Ă€ußern. Spears machte in den vergangenen Jahren Schlagzeilen ĂŒber die Popmusik hinaus: Mehr als 13 Jahre stand sie wohl gegen ihren Willen unter der Vormundschaft ihres Vaters, bis ein Gericht diese im vergangenen Jahr aufhob