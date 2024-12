TV-Kommissarin Bella Block: Schauspielerin Hannelore Hoger ist tot

Die deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin verstarb nach langer schwerer Krankheit am 21. Dezember in Hamburg.

Die beliebte Schauspielerin Hannelore Hoger ("Bella Block“, "Die Drei") ist tot. Das teilte das ZDF auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Fernseh-, Film- und Bühnenstar starb laut Mitteilung des Managements nach langer schwerer Krankheit am 21. Dezember in Hamburg. Sie erlangte unter anderem als Kommissarin in der Serie "Bella Block" und als Detektivin in "Die Drei" Bekanntheit. Wie alt Hoger geworden ist, bleibt unklar, die Grimme-Preisträgerin fand die Frage danach stets "uncharmant". Die Angaben zu ihrem Geburtsjahr schwanken zwischen 1941 und 1943.

"Ihre Gabe war das Gespür für ein großes Publikum" "Die Sterne am Theaterhimmel trauern. Hannelore Hoger war der Inbegriff einer großen Schauspielerin", zitierte Hogers Management den Hamburger Kultursenator und Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, Carsten Brosda. "Ganz gleich ob am Theater, im Film oder im Fernsehen - sie verstand es, sich Charakteren vollständig anzuverwandeln und dabei in der Rolle stets präsent zu bleiben. Ihre Kunst war das psychologisch feinfühlige Spiel, ihre Gabe das Gespür für ein großes Publikum, und ihre Leidenschaft die unbedingte Freiheit."

Karrierestart Anfang der 1960er Jahre Hoger wurde am 20. Oktober 1942 in Hamburg geboren und galt als etablierte Persönlichkeit der deutschen Schauspielszene. Sie wirkte in zahlreichen Filmen, Fernsehserien und Theaterstücken mit, war auch als Hörbuchsprecherin tätig. Ihre preisgekrönte Karriere nahm ihren Anfang in den 1960er Jahren. 1958 begann die Tochter des Schauspielers Leo Hoger ihre Schauspielausbildung an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Seit 1961 stand sie in Ulm, Bremen, Stuttgart, Köln und Berlin auf der Bühne und von 1981 bis 1985 in Hamburg.

Als Bella Block wurde Hoger zur Kultfigur Ihr Filmdebüt gab Hoger im Jahr 1965. Unter der Regie von Peter Beauvais verkörperte sie in "Tag für Tag" die Hauptrolle der Beatie Bryant. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Rolle der sowohl resoluten als auch mitfühlenden "Kommissarin Bella Block" in der Krimireihe "Bella Block", die von 1994 bis 2008 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Berühmt wurde sie auch für die Rolle der Privatdetektivin Charlotte Burg in der 27-teiligen Krimiserie "Die Drei", welche sie von 1996 bis 1997 verkörperte.

Zu sehen war Hoger außerdem in zahlreichen Spielfilmen, darunter "Die Hamburger Krankheit" oder "Der Bastard“ (2002). Komödiantisches Talent bewies die Schauspielerin unter anderem in Helmut Dietls Schickeria-Glosse "Rossini" (1997), in der sie als Klatschreporterin neben Kollegen wie Götz George und Mario Adorf brillierte. Sie arbeitete zudem wiederholt mit dem Regisseur und Produzenten Alexander Kluge zusammen, der in seiner experimentellen Filmästhetik von den Schriften der Frankfurter Schule beeinflusst war.

Bekanntheit erlangte Hoger auch mit ihren Theaterrollen Die Schauspielerin hat in verschiedenen renommierten deutschen Theaterhäusern gastiert und wurde für ihre Leistungen mehrfach ausgezeichnet. Ab den 1980er Jahren inszeniert Hoger auch selbst Theaterstücke wie etwa Kroetz’ Stallerhof am Schauspielhaus Bochum, 1986 Friedrich Hebbels "Maria Magdalena" am Staatstheater Darmstadt, Bernhards "Am Ziel" und 1989 am Theater in der Josefstadt Wedekinds "Frühlings Erwachen".