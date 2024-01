Bekannt aus "Beverly Hills, 90210": Schauspieler David Gail gestorben

Schauspieler David Gail, der in der Erfolgsserie "Beverly Hills, 90210" den Verlobten der von Shannon Doherty dargestellten Brenda Walsh spielte, ist tot. Laut Medienberichten ist er 58-jĂ€hrig gestorben. Gail spielte weiters in "Doogie Howser" oder auch "Immer wenn sie Krimis schrieb". FĂŒr 216 Episoden stand er in "Port Charles", einem Spin-off von "General Hospital", vor der Kamera.