Baby Yoda hat jetzt einen Namen

Schon lange hat keine "Star Wars"-Figur so viel Widerhall gefunden: Der Baby Yoda aus der Disney-Plus-Serie "The Mandalorian" fand seinen Weg in die Herzen der Fans und als Stofftier in die Kinderzimmer. Nur: "Baby Yoda" ist nur ein (marketingtauglicher) Spitzname, der offizielle Namen war bisher nicht bekannt. Bisher.

Nun aber, in der fünften Folge der zweiten Staffel, gab es die Info: "Baby Yoda" heißt eigentlich Grogu. Viele Fans waren sich online einig: Man wird ihn weiter Baby Yoda nennen.