Australien hält trotz Facebook-Blockade an Mediengesetz fest

Kanada zieht gleich

Der kanadische Kulturminister Steven Guilbeault kündigte in der Nacht auf Freitag an, den Ansatz in einem eigenen Gesetzentwurf kopieren zu wollen, den er in den nächsten Monaten präsentieren will. "Kanada steht in diesem Kampf in vorderster Reihe", sagte Guilbeault. Österreich hat übrigens mit 1. Jänner 2020 über eine erhöhte Werbeabgabe von fünf Prozent eine Digitalsteuer eingeführt, die gezielt auf große internationale Digitalkonzerne wie Google und Facebook abzielt. Aus den daraus gewonnenen Mitteln werden Förderungen für die heimischen Medien gespeist. Für eine Digitalsteuer auf globaler Ebene, die Österreich befürwortet, fehlt aber etwa die politische Unterstützung der USA.