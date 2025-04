Auch Herbert Fechter verlässt ORF-Stiftungsrat

Mit der jüngsten ORF-Gesetzesnovelle wurde der Vorgabe des Verfassungsgerichtshofes Rechnung getragen und die Anzahl der von der Bundesregierung in das 35-köpfige ORF-Gremium zu entsendenden Personen von neun auf sechs verringert. Diese werden derzeit in einer bis 5. Mai laufenden Ausschreibung gesucht.

Die ORF-Gremien starten im Zuge der Gesetzesnovelle im Juni in eine neue vierjährige Funktionsperiode. In dieser wird u. a. der nächste ORF-Chef gewählt. Bei Stimmengleichstand entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Neben der Bundesregierung entsenden auch ORF-Publikumsrat (9), Landesregierungen (9), ORF-Zentralbetriebsrat (5) und Nationalratsparteien (6) Mitglieder in den Stiftungsrat.