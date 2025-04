ORF-Stiftungsrat: Vorsitzender Lothar Lockl hört auf

„Ich bin zuversichtlich, dass an der Spitze des neuen Stiftungsrats eine Persönlichkeit gewählt wird, die Erfahrung, hohe fachliche Kompetenz und eine breite Mehrheit vereint, um den Herausforderungen für den ORF und den Medienstandort Österreich erfolgreich zu begegnen“, erklärte Lockl weiter. Bis zum Zeitpunkt der Neu-Konstituierung im Juni werde er selbstverständlich die Funktion des Vorsitzenden in vollem Umfang weiter wahrnehmen und danach eine reibungslose Übergabe gewährleisten.

Mit der Gesetzesnovelle ist auch die Anzahl der von der Bundesregierung in das oberste ORF-Gremium zu entsendenden Personen von neun auf sechs geschrumpft. Für diese läuft bis 5. Mai (18 Uhr) eine Ausschreibung . Bewerbungen sind per E-Mail beim Medienministerium möglich. Dabei muss die Regierung darauf achten, dass ausreichend Expertise in Bereichen wie Medienwirtschaft, Betriebswirtschaft, Kommunikation, Medienrecht oder auch Controlling unter den ausgewählten Personen gegeben ist, wobei auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis Bedacht zu nehmen ist. Auch darf keine Unvereinbarkeit - wie etwa ein Job im ORF oder bei einem Parteiklub - vorliegen.

Wichtige Weichenstellungen trotz hartem Sparkurs

Lockls Resümee seiner Jahre im ORF-Aufsichtsrat: „Unabhängige Medien liegen mir seit meinem Studium der Politikwissenschaft und Publizistik am Herzen. Daher war es für mich ein Privileg, für den ORF und sein Publikum fünf Jahre lang im Stiftungsrat, drei davon als Vorsitzender, ehrenamtlich tätig gewesen zu sein.“ Trotz eines harten Sparkurses sei es in dieser Zeit gelungen, wichtige Weichenstellungen umzusetzen. Er führt etwa die neuen digitalen Angebote wie die Streamingplattform ORF.on, den Kids-Kanal, den multimedialen Newsroom, die neue Finanzierungsbasis, das neue Redaktionsstatut oder den neuen Ethik-Kodex An. „Trotz internationaler Konkurrenz nutzen über 85 Prozent der Bevölkerung in Österreich täglich mindestens ein ORF-Angebot“, streicht er hervor. „Der ORF ist damit einer der erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen Medien-Unternehmen in Europa.“

Lockl dankt in seiner Stellungnahme „allen Mitgliedern des Stiftungsrates, bei Generaldirektor Weißmann und seinem Team und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF für die intensive, konstruktive und gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren.“