Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Medien

Arnie als Santa Claus: Prime Video gibt Starttermin für neuen Film bekannt

Arnold Schwarzenegger und Alan Ritchson spielen die Hauptrollen in der Action-Komödie "The Man With The Bag".
12.05.2026, 17:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

A premiere for season 2 of the television series FUBAR in Los Angeles

Arnold Schwarzenegger kehrt auf den kleinen Bildschirm zurück: Gemeinsam mit Alan Ritchson spielt er in der Action-Komödie "The Man With The Bag". Amazon Prime Video hat nun den Starttermin für den Weihnachtsfilm bekannt gegeben: Ab 2. Dezember soll dieser bei dem Streamingdienst verfügbar sein.

Neue Staffel von "FUBAR": Arnold geht nicht und nicht in Pension

Neben Schwarzenegger ist auch Awkwafina in einer der Hauptrollen zu sehen. In "The Man With The Bag" schlüpft "Arnie" in die Rolle des Weihnachtsmanns. Nachdem dessen Geschenkesack gestohlen wird, begibt er sich auf die Suche nach dem Dieb Vance (Ritchson). Der soll ihm helfen, das entwendete Utensil wieder aufzutreiben und Weihnachten zu retten. 

Wie Schwarzenegger als Weihnachtsmann aussieht, davon kann man sich auf seinem Instagram-Kanal ein Bild machen: Der gebürtige Steirer postete dort ein Foto, auf dem er mit weißem Bart und rotem Mantel abgebildet ist. 

Erst im März war bekannt geworden, dass Schwarzenegger erneut in seine Klassiker-Rolle des Barbaren Conan schlüpfen will. Die Regie übernimmt Christopher McQuarrie, der mehrere Teile der "Mission: Impossible"-Serie verfilmte.

Wien: Schwarzenegger startet erneut "Pump for the Planet"
Streaming
kurier.at, nobe  | 

Kommentare