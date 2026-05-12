Arnie als Santa Claus: Prime Video gibt Starttermin für neuen Film bekannt

Arnold Schwarzenegger kehrt auf den kleinen Bildschirm zurück: Gemeinsam mit Alan Ritchson spielt er in der Action-Komödie "The Man With The Bag" . Amazon Prime Video hat nun den Starttermin für den Weihnachtsfilm bekannt gegeben: Ab 2. Dezember soll dieser bei dem Streamingdienst verfügbar sein.

Neben Schwarzenegger ist auch Awkwafina in einer der Hauptrollen zu sehen. In "The Man With The Bag" schlüpft "Arnie" in die Rolle des Weihnachtsmanns. Nachdem dessen Geschenkesack gestohlen wird, begibt er sich auf die Suche nach dem Dieb Vance (Ritchson). Der soll ihm helfen, das entwendete Utensil wieder aufzutreiben und Weihnachten zu retten.

Wie Schwarzenegger als Weihnachtsmann aussieht, davon kann man sich auf seinem Instagram-Kanal ein Bild machen: Der gebürtige Steirer postete dort ein Foto, auf dem er mit weißem Bart und rotem Mantel abgebildet ist.