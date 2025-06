Neue Staffel von "FUBAR": Arnold geht nicht und nicht in Pension

In so einem Safe House kann es schon mal zu Lagerkoller kommen. Wenn man da – wie Donnie – mit seiner Ex eingesperrt ist, die sich lautstark mit ihrem neuen Freund im Bett vergnügt. Und wenn der dann auch noch, sagen wir mal, Arnold Schwarzenegger ist. Kein Wunder, dass Donnie seine Frühstücksflocken selten in Milch, aber oft in Bier ertränkt („Beereals“). Schwarzenegger, in seiner Serienrolle Luke Brunner, ist nämlich auch schuld daran, dass Donnie in dem Versteck festsitzt. Weil er sonst zum Ziel ungefähr aller Terroristen der Welt wird.

Familienbetrieb Das ist die Ausgangslage in der zweiten Staffel der Action-Serie „FUBAR“. Da spielt Arnold Schwarzenegger einen CIA-Agenten, der eigentlich in Pension gehen wollte, um dann seine Ex-Frau zurückzuerobern. Letzteres ist gelungen, Ersteres nicht so. In Staffel eins platzte in seine „Happy Rente“-Party ein letzter Auftrag: Er musste einen entführten Agenten befreien. Bald stellte sich heraus, dass diese Geisel seine eigene Tochter ist. Die das mit dem „Geheim“ in Geheimagent bisher genauso ernst genommen hat wie Luke selbst.

© COURTESY OF NETFLIX/Netflix Jetzt wird es ernst, also fast, bzw. kurz.