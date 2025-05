"Department Q" auf Netflix: Alte Fälle in der Rumpelkammer

Eigentlich sind Cold Cases voll im Trend. Zumindest in den unzähligen True-Crime-Serien, von denen auch Netflix die eine oder andere im Programm hat. Carl Morck hat aber nicht so die Leidenschaft für ungelöste, alte Fälle. Denn wenn man bei der Polizei zu dieser Arbeit vergattert wird, dann meist, weil man aufs Abstellgleis geschoben wird. Bei Morck ist das „Verräumen“ sogar recht buchstäblich: Seine neue Cold-Case-Abteilung, die erstmal original nur aus ihm selbst besteht, bekommt ein Büro in einer vollgeräumten Rumpelkammer. In einem Keller.