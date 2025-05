"Nine Perfect Strangers": Russischer Akzent nur für Putinfreunde?

Im abgelegenen Hotel Zauberwald (eine Anspielung an Thomas Manns "Zauberberg"?) suchen sie Heilung bei Dmitrichenko, die vor ihrer Vergangenheit in den USA geflohen ist und Ziel von Ermittlungen ist. Brian (Murray Bartlett), ein Puppenspieler in Kindersendungen, sorgt sich um sein Gepäck und macht Bekanntschaft mit Ex-Nonne Agnes. Imogen will die Beziehung zu ihrer Mutter Victoria kitten. Diese hat aber ihre neue Eroberung Matteo (Aras Aydin) im Schlepptau.