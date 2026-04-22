Austropromis

Wien: Schwarzenegger startet erneut "Pump for the Planet"

Die internationale Mitmachaktion in den sozialen Medien findet zum zweiten Mal statt und läuft bis zum Austrian World Summit am 16. Juni in der Wiener Hofburg.
22.04.2026, 11:14

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Arnold Schwarzenegger

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat am heutigen Earth Day erneut zur Teilnahme an der Klimaschutzkampagne "Pump for the Planet" aufgerufen. Die internationale Mitmachaktion in den sozialen Medien findet damit zum zweiten Mal statt und läuft bis zum Austrian World Summit am 16. Juni in der Wiener Hofburg, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Unter dem Motto, körperliche Energie auch für Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen, lädt Schwarzenegger Menschen weltweit dazu ein, eigene Workout-Fotos und Videos unter dem Hashtag #PumpForThePlanet zu teilen. Ziel sei es, ein sichtbares Zeichen für eine saubere und gesunde Zukunft zu setzen und gemeinsames Handeln zu fördern.

ESC-Empfang: "Zu unserer Zeit war es eine Katastrophe, wenn man Letzter wurde"

Unterstützung kommt auch heuer von prominenten Persönlichkeiten. In sozialen Medien beteiligen sich unter anderem Fußball-Teamkapitän David Alaba und Rekordnationalspieler Marko Arnautović. Auch internationale Künstlerinnen und Künstler sowie Schauspielerinnen und Schauspieler greifen die Initiative auf.

Einfache Maßnahmen

Die Kampagne setzt auf einfache Maßnahmen im Alltag, etwa die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, den Umstieg auf wiederverwendbare Produkte oder gemeinsames Müllsammeln. Darüber hinaus sollen Initiativen und Projekte sichtbar gemacht werden, die aktiv zum Klimaschutz beitragen.

Arnold Schwarzenegger Marko Arnautovic David Alaba Wien
Agenturen, msim  | 

Kommentare