Wien: Schwarzenegger startet erneut "Pump for the Planet"

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat am heutigen Earth Day erneut zur Teilnahme an der Klimaschutzkampagne "Pump for the Planet" aufgerufen. Die internationale Mitmachaktion in den sozialen Medien findet damit zum zweiten Mal statt und läuft bis zum Austrian World Summit am 16. Juni in der Wiener Hofburg, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Unter dem Motto, körperliche Energie auch für Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen, lädt Schwarzenegger Menschen weltweit dazu ein, eigene Workout-Fotos und Videos unter dem Hashtag #PumpForThePlanet zu teilen. Ziel sei es, ein sichtbares Zeichen für eine saubere und gesunde Zukunft zu setzen und gemeinsames Handeln zu fördern.